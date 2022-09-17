Таджикистан обвинил Киргизию в подготовке провокации на границе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Киргизская сторона готовится к очередным провокационным действиям и дестабилизации обстановки на границе, заявляет пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"По состоянию на 10 часов 00 минут 17 сентября ситуация на государственной границе Республики Таджикистан с Республикой Кыргызстан считается относительно стабильной. Однако в ряде случаев киргизские военные нарушают требования соглашения о прекращении огня", - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что обстрел приграничных районов Таджикистана ведется со стороны населенных пунктов Самаркандак и Коктош Баткенского района Киргизии.

"При этом наблюдается переброска сил и дополнительной военной техники ВС КР на линию границы и усиление боевых позиций, что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям ВС КР по дестабилизации обстановки", - заявили в пресс-центре погранвойск ГКНБ Таджикистана.

"Республика Таджикистан выступает за восстановление безопасности и стабильности на границе двух соседних стран и направила все усилия на проведение переговоров и урегулирование конфликта дипломатическим путем", - отмечается в заявлении.

Ранее утром в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. По данным киргизской стороны, войска Таджикистана обстреляли населенные пункты Паскы и Достук. В свою очередь МВД Таджикистана сообщило о разрушении мечети ударом киргизского беспилотника.