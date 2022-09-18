Пелоси обсудила с премьером Армении вопросы стабильности в регионе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с премьером Армении Николом Пашиняном вопросы регионального мира и стабильности.

"Спикер палаты представителей США и делегация конгрессменов на встрече с премьер-министром Армении обсудили армяно-американское взаимодействие и другие приоритетные вопросы. В частности, обсуждена наша общая приверженность продвижению демократии и мира и стабильности в регионе", - сообщает пресс-служба посольства США.

Ранее в воскресенье Пелоси встретилась в Ереване со спикером парламента Армении Аленом Симоняном, представителями гражданского общества и депутатами оппозиционных фракций парламента страны.

Армянские СМИ сообщают, что в повестку визита Пелоси внесены изменения, и сегодня она намерена встретиться также с министром обороны Армении Суреном Папикяном.