В Ереване проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Акция с требованием выхода из ОДКБ проходит в воскресенье в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", она проводится у центра искусств "Гафесчян", где в эти минуты находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По оценкам, в акции принимают участие несколько сотен человек.

В демонстрации участвуют представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, руководители различных прозападных общественных организаций.

"После войны в Карабахе в 2020 году глаза у многих открылись. Россия и Турция 100 лет назад подписали соглашение, которому до сих пор следуют. Это антиармянский договор, одним из результатов которого стала потеря Карабаха. Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС, присоединимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше потерянное, наши земли", - заявил Хзмалян журналистам.

Участники акции заявляют, что в случае выхода из ОДКБ Армения может получить военное содействие Запада.

Митингующие собрались с флагами США, плакатами с надписью о необходимости выхода Армении из ОДКБ, выкрикивают соответствующие лозунги.

Кроме того, Альянс демократических сил Армении, включающий ряд партий и общественных организаций, распространил заявление с требованием к властям республики выйти из ОДКБ, установить союзнические отношения с западными странами, пригласить и разместить на границе Армении и Азербайджана миротворческие силы ООН, запретить вещание на территории Армении российских телеканалов.