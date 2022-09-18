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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

МИД Азербайджана назвал неприемлемыми заявления Пелоси в Ереване

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Азербайджана в воскресенье выразили сожаление в связи с заявлением спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита в Армению.

"Вызывает глубокое сожаление заявление, сделанное спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению 18 сентября, которое искажает ситуацию в регионе. Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что инцидент "является широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана".

"Вооруженные силы Азербайджана предотвратили провокацию и обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В настоящее время режим прекращения огня соблюдается, обострение ситуации удалось не допустить. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и масштабную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

"Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США", - считают во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в воскресенье Пелоси на пресс-конференции в Ереване осудила военные действия Азербайджана против Армении.

"Произошло нападение против границ, суверенитета Армении. Армения для нас имеет важное значение, и мы от имени Конгресса США осуждаем смертельные атаки Азербайджана против территории Армении", - сказал она.

Пелоси заявила, что США не комментируют членство Армении в ОДКБ и возможность ее выхода из организации, Ереван должен принимать решение сам.

Азербайджан Армения США Нэнси Пелоси
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