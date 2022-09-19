В Вестминстерском дворце завершилось прощание граждан с Елизаветой II

Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Вестминстерском дворце закрыли доступ публики в зал, где с 14 сентября можно было попрощаться с королевой Елизаветой II, последние участники многочасовой очереди прошли, кланяясь, мимо гроба, церемония завершилась в 6:30 (8:30 по Москве), как и планировалось, сообщает Sky News.

В очередь перестали пускать с 22:45 воскресенья (00:45 понедельника по московскому времени), и за несколько часов до этого момента была обнародована рекомендация не занимать очередь. Последней мимо гроба прошла церемонимейстер Палаты лордов с черным жезлом Сара Кларк.

С 6:30 в Вестминстер-холле начнется подготовка к государственной церемонии похорон королевы. С 8:00 Вестминстерское аббатство откроется для гостей церемонии, ожидается прибытие 2000 человек. На отпевание Елизаветы II были приглашены мировые лидеры, члены королевских семейств, родственники королевы, ее друзья и придворные, врачи, сотрудники благотворительных организаций.

В 10:44 по местному времени траурная процессия направится из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство. За гробом королевы пройдут король Карл III, принц Уэльский Уильям и двое его старших детей, другие члены королевской семьи. В 11:00 начнется отпевание.

После этой службы гроб на лафете в сопровождении 98 британских моряков будет доставлен к Арке Веллингтона, по традиции 1901 года. У арки гроб поместят в катафалк, который отправится в Виндзорский замок. Там королеву похоронят в присутствии лишь ближайших родственников. Погребальная церемония должна начаться в 16:00 (18:00 по Москве) и завершиться около 19:30 (21:30 по Москве).