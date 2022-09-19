Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Вестминстерском дворце завершилось прощание граждан с Елизаветой II

В Вестминстерском дворце завершилось прощание граждан с Елизаветой II
Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Вестминстерском дворце закрыли доступ публики в зал, где с 14 сентября можно было попрощаться с королевой Елизаветой II, последние участники многочасовой очереди прошли, кланяясь, мимо гроба, церемония завершилась в 6:30 (8:30 по Москве), как и планировалось, сообщает Sky News.

В очередь перестали пускать с 22:45 воскресенья (00:45 понедельника по московскому времени), и за несколько часов до этого момента была обнародована рекомендация не занимать очередь. Последней мимо гроба прошла церемонимейстер Палаты лордов с черным жезлом Сара Кларк.

С 6:30 в Вестминстер-холле начнется подготовка к государственной церемонии похорон королевы. С 8:00 Вестминстерское аббатство откроется для гостей церемонии, ожидается прибытие 2000 человек. На отпевание Елизаветы II были приглашены мировые лидеры, члены королевских семейств, родственники королевы, ее друзья и придворные, врачи, сотрудники благотворительных организаций.

В 10:44 по местному времени траурная процессия направится из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство. За гробом королевы пройдут король Карл III, принц Уэльский Уильям и двое его старших детей, другие члены королевской семьи. В 11:00 начнется отпевание.

После этой службы гроб на лафете в сопровождении 98 британских моряков будет доставлен к Арке Веллингтона, по традиции 1901 года. У арки гроб поместят в катафалк, который отправится в Виндзорский замок. Там королеву похоронят в присутствии лишь ближайших родственников. Погребальная церемония должна начаться в 16:00 (18:00 по Москве) и завершиться около 19:30 (21:30 по Москве).

Прощание с королевой Елизаветой II

12
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворцаТраурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-БенВ процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьиТраур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы IIКарл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламентаЦеремония прощания продлится до понедельника, 19 сентябряВ Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевойВ общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороныТысячи подданных прибывают в столицу из разных частей ВеликобританииБританские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворцеПосле церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца
Великобритания Елизавета II Лондон Карл III Вестминстер Вестминстерское аббатство Виндзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 85%

Brent подорожала до $91,9 за баррель на новости об отмене локдауна в Чэнду

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 сентября

Байден заявил, что США готовы применить силу для защиты Тайваня

Байден заявил, что США готовы применить силу для защиты Тайваня

Байден считает, что пандемия COVID-19 закончилась

Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам с туристическими визами

Похороны Елизаветы II пройдут в понедельник в Лондоне

Похороны Елизаветы II пройдут в понедельник в Лондоне

ВКС России уничтожили в провинции Идлиб в Сирии склады вооружений боевиков

ВКС России уничтожили в провинции Идлиб в Сирии склады вооружений боевиков

Оппозиция заявила более чем о 40 тыс. участников акции в Кишиневе, полиция - о 6,5 тыс.

Оппозиция заявила более чем о 40 тыс. участников акции в Кишиневе, полиция - о 6,5 тыс.

В Киргизии сообщили о 59 жертвах конфликта с Таджикистаном

В Киргизии сообщили о 59 жертвах конфликта с Таджикистаном
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });