Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Лондон готовится к прибытию на похороны Елизаветы II до миллиона человек

Лондон готовится к прибытию на похороны Елизаветы II до миллиона человек
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов готовятся к беспрецедентным мерам по обеспечению безопасности на похоронах королевы Елизаветы II, власти Британии ожидают, что в Лондон прибудут от 750 тыс. до миллиона человек, желающих проводить ее в последний путь, сообщает в воскресенье британская пресса.

"Я не думаю, что столица переживала нечто подобное. Меры безопасности такие, как будто мы организуем марафон, карнавал в Ноттинг-Хилле, королевские свадьбы и Олимпийские игры одновременно", - прокомментировал ситуацию мэр Лондона Садик Хан.

По словам Боба Броудхерста, который отвечал за обеспечение безопасности свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон и Олимпийских игр 2012 года, "церемония похорон сопряжена с многочисленными сложностями, ведь королевская семья желает быть ближе к своим подданным, и поэтому перед людьми, отвечающими за безопасность, стоят абсолютно невероятные задачи".

"Это самая крупная операция, которую когда-либо поводила британская полиция", - полагает Саймон Морган, отвечавший в прошлом за охрану королевской семьи.

В миреБолее 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой IIБолее 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой IIЧитать подробнее

С 14 сентября гроб с телом Елизаветы II выставлен для прощания в Вестминстер-холле. За это время дань памяти ей отдали тысячи британцев и людей из-за рубежа. Им приходилось выстаивать в многокилометровых очередях по несколько часов.

Ранее в воскресенье власти Лондона проинформировали, что более очереди занимать не стоит, хотя допуск людей для прощания будет возможен до раннего утра понедельника.

Государственная церемония похорон Елизаветы II состоится 19 сентября в Лондоне.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.

Прощание с королевой Елизаветой II

12
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворцаТраурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-БенВ процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьиТраур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы IIКарл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламентаЦеремония прощания продлится до понедельника, 19 сентябряВ Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевойВ общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороныТысячи подданных прибывают в столицу из разных частей ВеликобританииБританские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворцеПосле церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца
Великобритания Лондон Елизавета II
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пелоси обсудила с премьером Армении вопросы стабильности в регионе

Херсонские власти сообщили о ракетном ударе по центру города

В Ереване проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ

В Ереване проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ

Ливни и сильный ветер обрушились на японский остров Кюсю

Ливни и сильный ветер обрушились на японский остров Кюсю

В Киргизии объявили 19 сентября Днем траура

Военная операция на Украине

Военные РФ отразили попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

На Тайване произошло сильное землетрясение

Делегация США прибыла на Байконур для участия в перекрестном полете на МКС

Делегация США прибыла на Байконур для участия в перекрестном полете на МКС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 сентября

В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 36 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });