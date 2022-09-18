Лондон готовится к прибытию на похороны Елизаветы II до миллиона человек

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов готовятся к беспрецедентным мерам по обеспечению безопасности на похоронах королевы Елизаветы II, власти Британии ожидают, что в Лондон прибудут от 750 тыс. до миллиона человек, желающих проводить ее в последний путь, сообщает в воскресенье британская пресса.

"Я не думаю, что столица переживала нечто подобное. Меры безопасности такие, как будто мы организуем марафон, карнавал в Ноттинг-Хилле, королевские свадьбы и Олимпийские игры одновременно", - прокомментировал ситуацию мэр Лондона Садик Хан.

По словам Боба Броудхерста, который отвечал за обеспечение безопасности свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон и Олимпийских игр 2012 года, "церемония похорон сопряжена с многочисленными сложностями, ведь королевская семья желает быть ближе к своим подданным, и поэтому перед людьми, отвечающими за безопасность, стоят абсолютно невероятные задачи".

"Это самая крупная операция, которую когда-либо поводила британская полиция", - полагает Саймон Морган, отвечавший в прошлом за охрану королевской семьи.

С 14 сентября гроб с телом Елизаветы II выставлен для прощания в Вестминстер-холле. За это время дань памяти ей отдали тысячи британцев и людей из-за рубежа. Им приходилось выстаивать в многокилометровых очередях по несколько часов.

Ранее в воскресенье власти Лондона проинформировали, что более очереди занимать не стоит, хотя допуск людей для прощания будет возможен до раннего утра понедельника.

Государственная церемония похорон Елизаветы II состоится 19 сентября в Лондоне.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.