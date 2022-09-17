Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Более 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II

Более 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники лондонской службы скорой помощи со среды получил 710 вызовов от людей, почувствовавших себя плохо в очереди на прощание с королевой Елизаветой II, сообщает The Guardian.

Основной части людей помощь была оказана на месте, а 81 пациенту потребовалась госпитализация.

Британцы с 14 сентября стоят в очереди в Вестминстер-холл, чтобы проводить в последний путь скончавшуюся королеву. Желающих так много, что продолжительность ожидания в очереди в настоящее время - свыше 16 часов.

Ранее в субботу король Великобритании Карл III и наследный принц Уильям пришли пообщаться с людьми, стоящими в очереди. Также король и принц поблагодарили работающих в центре Лондона медиков.

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.

Прощание с королевой Елизаветой II

12
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворцаТраурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-БенВ процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьиТраур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы IIКарл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламентаЦеремония прощания продлится до понедельника, 19 сентябряВ Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевойВ общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороныТысячи подданных прибывают в столицу из разных частей ВеликобританииБританские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворцеПосле церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца
Великобритания Елизавета II
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

Токаев подписал поправки к Конституции об однократном семилетнем президентстве в стране

Столица Казахстана вновь переименована в Астану

Столица Казахстана вновь переименована в Астану
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 120 военных при попытке наступления под Херсоном

Британцам придется простоять до 16 часов в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II

Британцам придется простоять до 16 часов в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II

Число жертв удара по зданию администрации в Херсоне увеличилось до четырех

В ОДКБ выступили за решение конфликта на киргизско-таджикской границе путем переговоров

В Бишкеке сообщили о новом раунде переговоров по ситуации на границе

В Баткенской области Киргизии введен режим чрезвычайной ситуации

Что случилось этой ночью: суббота, 17 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });