Более 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники лондонской службы скорой помощи со среды получил 710 вызовов от людей, почувствовавших себя плохо в очереди на прощание с королевой Елизаветой II, сообщает The Guardian.

Основной части людей помощь была оказана на месте, а 81 пациенту потребовалась госпитализация.

Британцы с 14 сентября стоят в очереди в Вестминстер-холл, чтобы проводить в последний путь скончавшуюся королеву. Желающих так много, что продолжительность ожидания в очереди в настоящее время - свыше 16 часов.

Ранее в субботу король Великобритании Карл III и наследный принц Уильям пришли пообщаться с людьми, стоящими в очереди. Также король и принц поблагодарили работающих в центре Лондона медиков.

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.