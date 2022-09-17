Британцам придется простоять до 16 часов в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Жители Великобритании в субботу продолжают активно присоединяться к очереди, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, свидетельствуют данные властей страны.

В 8:00 (10:00 по Москве) британское правительство предупреждало в соцсетях, что время ожидания в очереди может составить до суток. Спустя два часа оценка времени ожидания в очереди - до 16 часов. При этом власти предупреждают, что будут приостанавливать доступ в очередь, когда будут видеть, что людей там становится "катастрофически много".

Прощание с Елизаветой II проходит в Вестминстер-холле в центре Лондона. Похороны состоятся 19 сентября.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.