В столице Казахстана меняют указатели в связи с переименованием в Астану

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В столице Казахстана, вернувшей свое прежнее название Астана, демонтируют надписи со старым названием Нур-Султан.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как демонтируют надпись Nur-Sultan на площади у известного в столице торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр".

Также, по данным нацкомпании "Казавтожол", на сегодняшний день демонтировано порядка 100 информационных панно с названием столицы, работы по замене продолжаются.

"В связи с переименованием столицы вдоль автодорог республиканского значения планируется заменить 467 информационных панно", - отметили в компании в понедельник.

Замена указателей осуществляется за счет средств, ежегодно выделяемых на содержание дорог республиканского значения, уточнили в "Казавтожол".

Как сообщалось, в субботу, 17 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Нур-Султан в Астану.

История переименований

Это уже шестое по счету переименование города.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 гг город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана по инициативе Нурсултана Назарбаева была перенесена из Алма-Аты в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").

В Нур-Султан столица была переименована по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

В начале сентября текущего года депутатская группа парламентариев "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) выступила с инициативой вернуть столице республики прежнее название Астана. "Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же, народ также не принял новое название столицы", - отмечалось в заявлении депутатов.

Президент Токаев дал согласие включить предложение о возвращении прежнего названия столице Казахстана в конституционные поправки, которые были приняты парламентом 16 сентября.

Назарбаев, в честь которого несколько лет столица носила название Нур-Султан, бессменно возглавлял страну более 30 лет. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на президентских выборах, последний раз - в апреле 2015 года. Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года, однако в марте 2019 года Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства.