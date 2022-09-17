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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Токаев подписал поправки к Конституции об однократном семилетнем президентстве в стране

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

С принятием этого закона в Казахстане устанавливается семилетний срок президентства, при этом избираться глава государства может только один раз.

Ранее срок президентского мандата составлял пять лет, и избираться глава государства мог дважды подряд.

Кроме того, данными поправками к Конституции столице республики возвращается прежнее название - Астана.

1 сентября Токаев в своем послании народу Казахстана предложил провести осенью этого года внеочередные президентские выборы, в которых сам тоже намерен участвовать. Он также предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью в 7 лет без права переизбрания. Эту инициативу Токаев обещал внести в парламент после осенних президентских выборов.

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Между тем через несколько дней депутатская группа в мажилисе "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) выступила с предложением ввести в Конституцию положение о 7-летнем мандате до внеочередных выборов президента, а также вернуть столице Казахстана городу Нур-Султан прежнее название - Астана.

Накануне парламент Казахстана на совместном заседании палат единогласно принял поправки к Конституции об однократном семилетнем президентском сроке и переименовании столицы республики из Нур-Султана в Астану.

Столица Казахстана была переименована в Нур-Султан по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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