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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Душанбе сообщило о гибели 41 гражданина Таджикистана в ходе конфликта с Киргизией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми заявил в понедельник в Душанбе, что в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией погиб 41 гражданин Таджикистана.

"На сегодняшний день у нас есть подтверждение гибели 41 человек. Но цифра, увы, будет меняться, потому что очень много пострадавших, находящихся в критической ситуации, за их жизни борются медики", - сообщил Имоми на брифинге.

"Мы считаем, что акт агрессии Кыргызстана против Таджикистана был заранее спланированной акцией, чему есть явные доказательства: информационная атака, которая буквально сопровождала каждый случай, информационные вбросы, эвакуация более 140 тыс. жителей с прилегающих районов, в наших условиях для этого понадобится не один день. Мы стали свидетелями, что практически на очень обширном участке нашей границы были сосредоточены воинские подразделения, которые потом использовались самым бесчеловечным образом", - отметил Имоми.

"Вынуждены констатировать, что сейчас ситуация на границе весьма напряженная, работает совместная комиссия", - добавил замминистра.

"Наша сторона фиксирует факты ввода в заблуждение наших представителей, когда происходит инспекция отвода вглубь страны тех или иных воинских формирований на границе... После того, как совместная комиссия покидает это место, эти силы возвращаются на свои позиции, расположение которых не оставляет никаких сомнений в том, что это носит агрессивный замысел. Эти силы, практически, по всему периметру границы", - заявил Имоми.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 163 человека.

Таджикистан Киргизия
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