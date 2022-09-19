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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Киргизии предварительно оценили ущерб от конфликта с Таджикистаном в $18 млн

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Предварительная сумма ущерба от приграничного вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном составляет $18 млн, сообщил в понедельник журналистам секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

"Материальный ущерб, по предварительным данным, составляет приблизительно 1,5 млрд сомов ($18 млн), подсчет продолжается", - сказал он.

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Ранее Иманкулов сообщил, что во время приграничного конфликта погибли 40 киргизских военнослужащих, еще 70 ранены.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 163 человека. В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено 294 жилых дома и объекта. Из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

19 сентября объявлено в Киргизии днем национального траура. Генеральной прокуратурой Киргизии возбуждено уголовное дело по статье "Преступления против мира" Уголовного кодекса республики.

Киргизия Таджикистан
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