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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Киргизия и Таджикистан подписали документ по стабилизации обстановки на границе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан подписали совместный протокол по обеспечению мира и стабильности на приграничных территориях, сообщил в понедельник журналистам глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

С киргизской стороны протокол подписал Ташиев, с таджикской - глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 164 человека. В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено 294 жилых дома и объекта. Из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми заявил, что в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией погиб 41 гражданин Таджикистана.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

Киргизия Таджикистан
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