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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Азербайджан сообщил о передаче Армении 32 тел погибших в ходе недавних боестолкновений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан в субботу передал Армении тела 32 армянских военнослужащих, погибших в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе, сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В сообщении отмечается, что тела были осмотрены совместно с сотрудниками военной прокуратуры Азербайджана, и на них не обнаружено следов насилия.

Комиссия дополнительно указывает, что в настоящее время проводится осмотр других тел армянских военнослужащих, которые также будут переданы в ближайшее время.

Ранее в госкомиссии сообщали о готовности Азербайджана в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе.

Армения Азербайджан
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