В ДНР задумались об организации голосования для жителей подконтрольных Киеву районов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Жители подконтрольных Украине территорий Донецкой народной республики должны иметь возможность проголосовать на референдуме о вхождении республики в состав России, власти ДНР рассматривают в том числе вариант дистанционного голосования. Об этом заявил глава Общественной палаты республики Александр Кофман.

"Скорее всего, мы также выступим с такой инициативой, что для граждан Донецкой народной республики, сейчас проживающих на территории Российской Федерации, к примеру, есть две возможности. Первое - это прийти в посольство Донецкой народной республики в Москве проголосовать, либо же действительно нам необходимо обеспечить их возможность проголосовать удаленно", - сказал Кофман в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По словам Кофмана, речь идет и о территориях ДНР, находящихся под контролем украинских властей, и "жители Красноармейска и Артемовска также должны иметь возможность проголосовать".

В понедельник Общественная палата (ОП) Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позднее ОП ДНР обратилась с аналогичным предложением к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину.