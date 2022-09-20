Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Общественный совет Херсонской области обратился к военно-гражданской администрации (ВГА) с инициативой о немедленном проведении референдума о вхождении региона в состав России.

"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", - говорится в тексте обращения, принятого на заседании Совета во вторник.

Обращение подготовлено на основе предложений и пожеланий общественных организаций и жителей Херсонской области. "Общественный совет пришел к выводу, что наступила острая необходимость немедленного проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", - сказано в документе.

Члены Общественного совета уверены, что инициатива о проведении референдума будет поддержана жителями Херсонской области, а вхождение в состав России "обезопасит территорию области".

Накануне общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам о незамедлительном проведении референдумов.

Власти Херсонской области в июле создали избирательную комиссию для проведения голосования о вхождении в состав РФ, идет подготовка к референдуму.

7 сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что считает правильным провести голосование о присоединении к России в Донбассе и на подконтрольных территориях в День народного единства, 4 ноября.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.