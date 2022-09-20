Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российским туристам в Турции рекомендуется продолжить использование карт платежной системы "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от сотрудничества с российской платежной системой, им также следует запастись наличной валютой для повседневных трат, сообщает во вторник телеграм-канал посольства РФ в Турции.

"В связи с многочисленными сообщениями о появившихся проблемах с обслуживанием российских карт "Мир" в некоторых банковских и коммерческих структурах Турции настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой (Ziraat bankasi и другие). К сожалению, устанавливать это придется опытным путем", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, следует иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат.

В понедельник приостановил прием карт "Мир" один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), следом за ним - турецкий DenizBank в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В настоящее время карты "Мир" принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. При этом некоторые из них могут самостоятельно приостанавливать обслуживание в сети своих устройств карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир".