Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российским туристам в Турции рекомендуется продолжить использование карт платежной системы "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от сотрудничества с российской платежной системой, им также следует запастись наличной валютой для повседневных трат, сообщает во вторник телеграм-канал посольства РФ в Турции.

"В связи с многочисленными сообщениями о появившихся проблемах с обслуживанием российских карт "Мир" в некоторых банковских и коммерческих структурах Турции настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой (Ziraat bankasi и другие). К сожалению, устанавливать это придется опытным путем", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, следует иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат.

В понедельник приостановил прием карт "Мир" один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), следом за ним - турецкий DenizBank в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В настоящее время карты "Мир" принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. При этом некоторые из них могут самостоятельно приостанавливать обслуживание в сети своих устройств карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир".

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию
Военная операция на Украине

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума
Военная операция на Украине

В ДНР задумались об организации голосования для жителей подконтрольных Киеву районов

Неизвестный захватил заложников в банке в грузинском Кутаиси

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

Турецкий DenizBank приостановил прием карт "Мир"

Турецкий DenizBank приостановил прием карт "Мир"

Что случилось этой ночью: вторник, 20 сентября

Тайфун "Нанмадол" унес жизни двух человек в Японии, более 150 ранены

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });