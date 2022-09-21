Банки Киргизии продолжают обслуживание карт "Мир"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банки Киргизии не вводили ограничений на работу карт российской платежной системы "Мир", сообщили "Интерфаксу" в Союзе банков страны и call-центрах целого ряда кредитных организаций.

Круг услуг, который доступен держателям карт, различен.

В Айыл банке сообщили, что он не вводил никаких ограничений на использование карт "Мир" (банкоматы, принимающие их, имеют соответствующий логотип). В Банке Азии ответили, что снять деньги с карт можно в его банкоматах и кассах. В Доскредобанке также сообщили, что обслуживают карты "Мир". Принимают карты российской платежной системы также в Оптимабанке, Бакай банке и банке "Бай Тушум".

В Толубай банке другая ситуация. Он принимает карты, но обналичить средства с них можно только через банкомат. Через кассу обналичить средства нельзя.

В Finca банке сообщили, что он работает с совместной картой национальных платежных систем Киргизии и России "Finca Элкарт". "Снимать деньги с карты возможно в любом банкомате банка, в котором принимается карта "Элкарт", - отметил представитель Finca банка.

В банке "Компаньон" сообщили, что обналичить средства с карты "Мир" можно как в кассе банка, так и через банкоматы. Кроме того, банк также выпускает карты "Элкарт" совместно с системой "Мир" и обслуживает их.

"Ограничений по картам "Мир" нет. Комиссия и возможность выдачи или отправки средств будет зависеть от вашего запроса по операциям. В отделении банка вас проконсультируют специалисты по операциям по карте "Мир" более подробно", - ответили в Кыргызкоммерцбанке.

В ЭкоИсламикБанке сказали, что вообще не обслуживали карты "Мир".

В Халык банке, дочернем банке Народного банка Казахстана, сообщили, что средства с карты "Мир" можно снять в кассе банка. Комиссия при обналичивании составит 2% от суммы. Через банкомат обналичить средства с карты не получится.

Между тем в самом Казахстане Народный банк перестал обслуживать карты "Мир" в своей банкоматной сети с весны текущего года. Но картами "Мир" по-прежнему можно расплачиваться через обслуживаемые банком POS-терминалы.

Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года. Всего в этой стране 23 коммерческих банка. Представители остальных финансово-кредитных учреждений пообещали позже предоставить информацию о работе с "Миром".

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, оператором системы "Мир", рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования этой платежной системы за пределами России. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. Ее гендиректор Владимир Комлев в день публикации разъяснения попал под санкции Минфина США.

Центробанки Армении и Казахстана уже сообщили, что решение об обслуживании карт "Мир" в их странах принимают банки.