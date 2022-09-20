Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в трех областях Украины и ДНР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия за минувшие сутки нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях и ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожено более 70 человек личного состава противника, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.

Кроме того, сообщил он, в городе Николаев уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники 59-й мотопехотной бригады.

Конашенков также заявил, что за сутки уничтожено шесть пунктов управления и пять складов с боеприпасами армии Украины в ДНР, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой народной республики (ДНР), Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его данным, также уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Катериновка, Доброволье (ДНР), Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.

Также стало известно, что почти 30 украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха" перехвачены в районе Донецка, в Луганской народной республике и Херсонской области.

"В районе города Херсон сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - сказал Конашенков.

"В воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка, населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Весёлое Херсонской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.