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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Около 250 тыс. человек приняли участие в общественной церемонии прощания с Елизаветой II

Около 250 тыс. человек приняли участие в общественной церемонии прощания с Елизаветой II
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Четверть миллиона человек пришли в Вестминстер-холл в Лондоне, где на протяжении четырех дней проходила общественная церемония прощания с британской королевой Елизаветой II, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на представителей министерства культуры Великобритании.

Скончалась королева Елизавета II

Очередь на прощание с королевой начала выстраиваться еще до того, как гроб с ее телом в среду на прошлой неделе доставили в Лондон. Людям приходилось выстаивать от шести до 13 часов в очередях, длина которых достигала восьми километров.

В медицинской службе Лондона сообщили, что с плохим самочувствием к ее сотрудникам обратилось около 2 тыс. человек, стоявших в очереди, из них 240 человек пришлось госпитализировать.

В понедельник британскую королеву похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке вместе с ее супругом, принцем Филиппом, который умер в прошлом году. Супруги похоронены рядом с отцом Елизаветы II, королем Георгом VI, ее матерью и сестрой, принцессой Маргарет.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.

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Великобритания Елизавета II
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