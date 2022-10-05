Bloomberg сообщил, что коронацию Карла III запланировали на 3 июня 2023 года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Великобритании коронацию Карла III проведут в первую субботу лета, 3 июня 2023 года, в Вестминстерском аббатстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на британских чиновников.

Дата церемонии уже намечена, но продолжаются дискуссии, какие еще дни будут объявлены праздничными в этот период, сказали источники агентства на условиях анонимности.

Официально дата коронация еще не объявлялась, в Букингемском дворце от комментариев отказались.

В июне 2023 года Карлу III будет 74 года, до него ни один британский монарх не был коронован в таком пожилом возрасте. Ранее он высказывал пожелание, чтобы его коронация была менее затратной, чем церемония для Елизаветы II.

Елизавета умерла 8 сентября 2022 года в своей резиденции Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны прошли 19 сентября. Карл III с момента смерти матери стал королем, однако, по традиции, церемонию коронации проводят через некоторое время после прощания с предыдущим монархом - и из соображени приличия, и ради тщательной подготовки к новой церемонии.

Елизавету II короновали 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве более чем через год после того, как умер ее отец Генрих VI. Церемонию впервые полностью транслировали по телевидению.