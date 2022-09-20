Финляндия попросила ЕК распространить санкции на туристические визы

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия обратилась к Европейской комиссии с просьбой ограничить въезд россиян на территорию Евросоюза и включить туристические визы в санкционный список ЕС.

"Финляндия обратилась в Еврокомиссию с просьбой составить общие для всех стран Шенгенской зоны рекомендации об аннулировании виз или введении запрета на въезд отдельных граждан России. Финляндия попросила включить туристические визы в санкции ЕС в понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС", - сообщили финские СМИ.

По словам главы консульской службы МИД Юсси Таннера, Финляндия считает, что было бы лучше действовать в соответствии с общей линией в вопросе виз россиян.

При этом Таннер отметил, что Финляндия не предлагает аннулировать все визы россиян.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. Финляндия в настоящее время остается единственной граничащей с Россией страной ЕС, через которую россияне могут въезжать в Европейский Союз по туристическим визам.

Финляндия обосновала свое предложение необходимостью укрепления единства Союза.

Вполне вероятно, что страны Центральной Европы не захотят выстраивать отношение стран ЕС к российским визам так же строго, как это сейчас делают страны Балтии.

Почти все страны Шенгенского соглашения, граничащие с российской границей, пресекли въезд российских туристов. Финляндия и Норвегия этого не сделали. Чуть более 3 тысяч россиян прибыли в Финляндию через восточную границу в понедельник, сообщает Yle.