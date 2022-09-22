В Финляндии изучают возможность ограничения пересечения границы гражданами РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Власти Финляндии рассматривают возможность ограничения пересечения границы российскими гражданами.

"Власти сейчас серьезно рассматривают вопрос о том, следует ли ужесточить оценку безопасности, связанную с россиянами, приезжающими в Финляндию в связи с объявленной Россией частичной мобилизацией. Если ситуация, по оценкам, ухудшится, то будут открыты новые пути, например, для ограничения пересечения границы из России в Финляндию", - сообщает в четверг портал телерадиовещания Yle.

По данным портала, ужесточение оценки безопасности могло бы позволить, например, ограничить пересечение границы в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране. Согласно этой статье, правительство может принять решение о закрытии пункта пересечения границы или об ограничении движения по пересечению границы на определенный период или на неопределенный срок, если закрытие или ограничение необходимо для национальной безопасности.

Yle отмечает, что страна оказалась в сложной ситуации в своей пограничной политике, звучат обвинения в излишней снисходительности для россиян, стремящихся въехать в Европу.

В настоящее время выясняется, может ли количество туристических виз, выдаваемых Финляндией россиянам, быть еще больше сокращено, или даже вообще прекращена выдача виз.

Так, министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в рамках Генассамблеи ОНН заявил в Нью-Йорке, что правительство срочно готовит национальное решение по российским турвизам.

"Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими государствами. Нет ни моральных, ни этических основ для того, чтобы праздничные поездки россиян продолжались нормально", - сказал Хаависто.

Он отметил, что эксперты из разных министерств готовят в настоящее время решение, которое в ближайшее время будет передано в парламент.

Правительство также рассмотрит, что можно сделать с туристическими визами, выданными другими странами Шенгенского соглашения, которые позволяют мигрантам въезжать в Европу через финские пограничные пункты пропуска.

В настоящее время Финляндия для российских туристов является единственным страновым маршрутом в Евросоюз, так как страны Балтии и Польша блокируют их въезд.