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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС пересмотреть уже выданные россиянам визы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Странам ЕС есть смысл проверить, не представляют ли россияне, уже имеющие шенгенскую визу, угрозу для безопасности. Об этом говорится в опубликованных в пятницу рекомендациях Еврокомиссии.

"Странам ЕС следует тщательно проверить визы, которые уже выданы гражданам России. Делать это нужно, применяя те же принципы, что и при оценке новых запросов на визу", - отмечается в документе.

Среди прочего, Еврокомиссия советует "более внимательное изучения данных того или иного гражданина РФ, основываясь на ситуации, в которой он оказался в нынешнем геополитическом контексте. Это может привести к тому, что обладателя визы сочтут потенциальной угрозой". В подобных случаях, по мнению авторов документа, уже выданную визу следует аннулировать. При этом страна, выдавшая эту визу, должна проинформировать человека о своем решении.

Подобные решения, как правило, должна принимать именно страна, выдавшая визу. Однако в ряде случаев это может сделать и другая страна, входящая в Шенгенскую зону.

"Люди, виза которых аннулируется, имеют право оспорить это решение", - подчеркивается в документе.

При этом в нем указывается, что наличие шенгенской визы – не гарантия того, что ее российский обладатель попадет по ней в страну Шенгенской зоны.

"Наличие действующей визы не дает автоматическое право на въезд в Шенгенскую зону", - подчеркивается в пояснениях Еврокомиссии. Так, страны, подписавшие Шенгенское соглашение, имеют возможность на границе проверить, по-прежнему ли соответствует обладатель визы критериям для допуска в шенгенское пространство.

Кроме того, согласно рекомендации, странам-членам ЕС следует увеличить срок рассмотрения заявок от россиян на получение визы до 45 дней.

"Еврокомиссия считает, что страны-члены ЕС должны в полной мере воспользоваться возможностью продления периода, отведенного на принятие решения по заявке на получение визы, до 45 дней", - указано в тексте документа.

Отмечается, что такой подход следует применять в отношении заявителей определенных категорий, в частности, "тех, у кого нет важной причины для поездки, особенно тех, кто подает на визу с целью туризма, или тех, чья поездка не является срочной".

При этом, заявки тех, у кого есть "важная причина", и тех, кто может "обосновать чрезвычайный случай" для поездки, могут рассматриваться в течение более короткого срока.

В документе также сообщается, что в случае наличия "обоснованных сомнений" относительно подлинности предоставляемых заявителем документов для получения визы, в том числе касающихся цели поездки, заявка должна быть отклонена. А отказ должен быть зафиксирован в специальной системе, чтобы его видели в течение "продолжительного" времени консульства других стран Евросоюза.

Согласно рекомендации ЕК, страны ЕС должны руководствоваться "очень строгим подходом" в отношении российских туристов, поскольку "труднее оценить обоснованность поездки по сравнению с другими целями (командировка, посещение родственников или поездка в медицинских целях)".

Ранее в пятницу вступило в силу решение ЕС приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, однако действовать оно начнет с 12 сентября, поскольку ЕС обязан в течение 48 часов после его окончательного утверждения уведомить о нем другого участника соглашения - Россию.

В Совете ЕС пояснили, что приостановка соглашения приведет к повышению визового сбора с 35 евро до 80 евро для граждан РФ, необходимости предоставления для оформления визы дополнительных документов, к увеличению сроков оформления визы, а также соблюдению более строгих правил выдачи многократных виз.

В Брюсселе ранее сообщали, что для получения многократных виз потребуется "более длинный список подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу, они больше не будут пользоваться упрощенным списком, включенным в соглашение об упрощенном визовом режиме".

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