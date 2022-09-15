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Президент Финляндии не исключил дальнейшего ужесточения условий выдачи виз россиянам

Президент Финляндии не исключил дальнейшего ужесточения условий выдачи виз россиянам
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) на встрече с журналистами в четверг допустил возможность дальнейшего ужесточения условий выдачи виз россиянам.

"Следующим шагом может стать ужесточение правил для граждан РФ, которые владеют недвижимостью в Финляндии. Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, кажется, рассматривали как фактор, способствующий получению визы", - сказал Ниинистё.

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Он добавил, что "предложение, касающиеся владельцев недвижимости, является лишь небольшой частью комплексных мер по ужесточению визового режима с РФ".

Отвечая на вопрос, должна ли Финляндия следовать за странами Балтии и Польшей и полностью отказаться от выдачи туристических виз, президент отметил, что "виза не является субъективным правом и, таким образом, когда речь идет о туристических визах, вполне оправдано использовать дискреционные полномочия".

Президент высказался за единую политику ЕС в области виз, назвав странной ситуацию, при которой "страна Шенгенского соглашения выдает визу в Москве, но потом на границе объявляют, что она больше не действует". "Это странная ситуация внутри стран Шенгенского соглашения: один признает, другой отказывается. Это, безусловно, нежелательно с системной точки зрения", - считает он.

При этом Ниинистё отметил, что "отмена действующих российских виз может быть незаконной".

В Финляндии в начале сентября вступила в силу инициатива властей, призванная сократить число выдаваемых шенгенских виз россиянам в 10 раз.

Так, согласно новым правилам, теперь Финляндия принимает у россиян документы и заявление на получение туристической визы только один раз в неделю и только в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

Финляндия
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