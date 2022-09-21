Власти Энергодара сообщили о временном нарушении артударом ВСУ питания энергоблока ЗАЭС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области в ночь на среду подверглась очередному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины, повреждено оборудование связи одного из энергоблоков, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков", - говорится в сообщении.

По данным властей, в результате разрывов было зафиксировано временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

"Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы шестого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", - уточнили в администрации.

Пострадавших в результате удара нет.

По сообщениям минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.