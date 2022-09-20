Байден выдвинет Линн Трейси на пост посла США в России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден официально сообщил, что выдвинет кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России, говорится в заявлении, распространенном во вторник Белым домом.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении выдвинуть (...) Линн Трейси на должность посла в Российской Федерации", - говорится в нем.

Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, карьерный дипломат, до назначения послом в Армении в 2019 году занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. Трейси владеет русским языком, и, в случае утверждения ее кандидатуры американским сенатом, станет первой женщиной-послом США в РФ.

В начале сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою миссию и покинул Москву. Он был назначен на свой пост в декабре 2019 года и проработал в этой должности почти три года.