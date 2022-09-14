CNN сообщил, что посолом США в России впервые может стать женщина

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден намерен назначить послом в Москве Линн Трейси, которая в настоящее время возглавляет дипмиссию в Армении, передает CNN со ссылкой на осведомленные источники. Если это произойдет, Трейси станет первой женщиной-послом США в России.

"Президент Джо Байден планирует назначить следующим послом США в России Линн Трейси, профессионального дипломата, которая в настоящее время служит в Армении", - говорится в публикации CNN.

По данным телеканала, в Белом доме надеются, что назначение Трейси будет скорым. Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла.

По информации источников CNN, США уже уведомили Россию о своем выборе. Как правило, принимающая страна утверждает выбранного посла до официального назначения.

Трейси знает русский язык и с 2014 по 2017 занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. С 2019 года она - посол США в Армении.

Посол США в России Джон Салливан 4 сентября завершил свою миссию и покинул Москву. Он возглавлял дипмиссию с декабря 2019 года. До прибытия его преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.