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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Генсек ООН обсудил с президентом Киргизии столкновения на киргизско-таджикской границе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Нью-Йорке призвал Бишкек и Душанбе к диалогу и деэскалации, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Они обсудили недавние столкновения на киргизско-таджикской границе, и генеральный секретарь повторил призыв к диалогу и прекращению насилия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гутерриш и Жапаров также "обсудили сотрудничество между ООН и Киргизией, а также вопросы, касающиеся регионального сотрудничества и усилий в области устойчивого развития горных районов".

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек. В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено 294 жилых дома и объекта. Из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

Антониу Гутерриш ООН Киргизия Садыр Жапаров Таджикистан
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