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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

В Киргизии заявили о разрушении почти 700 объектов в боях на границе с Таджикистаном

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Около 700 объектов, в том числе 364 жилых дома были разрушены на территории Киргизии во время боев на киргизско-таджикской границе, сообщил во вторник журналистам представитель МЧС Киргизии Ырысбек Жолдошбаев.

"Спецкомиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба. По предварительным данным, в ходе вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе были разрушены: 364 жилых дома, 168 хозпостроек, девять соцобъектов - пять школ, три детсада и один ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), пять стратегических объектов и 149 объектов недвижимого имущество и обеспечения жизнедеятельности", - сказал Жолдошбаев.

По его словам, также уничтожены девять единиц транспорта.

"Работа специальной комиссии по оценке ущерба и обследования разрушений в Баткенской и Ошской областях продолжается", - отметил Жолдошбаев.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 185 человек. Власти Таджикистана сообщили о гибели 41 гражданина страны в результате конфликта.

В понедельник секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов сообщил, что во время конфликта погибли 40 военнослужащих, еще 70 ранены.

В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил. В понедельник главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол по стабилизации обстановки, сохранению и укреплению мира на границе двух стран.

Киргизия Таджикистан
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