Погранслужба Киргизии назвала стабильной обстановку на границе с Таджикистаном

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как относительно стабильная, сообщает во вторник погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области характеризуется как относительно стабильная. Ночь прошла спокойно, без происшествий", - сообщили в погранслужбе.

Подразделения пограничной службы ГКНБ Киргизии продолжают нести службу в усиленном режиме.

По итогам переговоров между делегациями Киргизии и Таджикистана рабочие комиссии продолжат проведение мероприятий по деэскалации обстановки и проверке исполнения ранних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от линии государственной границы в места их постоянной дислокации границы, отмечается в сообщении.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 183 человека. В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено 294 жилых дома и объекта. Из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.