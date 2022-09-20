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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Таджикистан и Киргизия договорились отвести войска и расследовать случившееся

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Таджикистан и Киргизия обязались отвести войска и военную технику от границ в места их постоянной дислокации, а также тщательно расследовать боестолкновения, случившиеся 14 и 17 сентября, говорится в совместном протоколе, подписанном 19 сентября. Документ опубликовало таджикское агентство "Ховар".

Протокол на таджикском пограничном КПП "Гулистон" подписали руководителии комитетов госбезопасности Таджикистана и Киргизии. Стороны обязались полностью прекратить боевые действия, применение любого вида оружия и боеприпасов на приграничных территориях Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии. Они также пообещали отвести войска и военную технику с приграничных территорий в места их постоянной дислокации.

Стороны договорились организовать совместное инспектирование пограничных застав и пограничных комендатур на наличие в них тяжелой боевой техники, не свойственной пограничным структурам.

"В случае обнаружения таковой, принять согласованные меры по ее удалению на расстояние не менее 10 километров от приграничных участков", - отмечается в протоколе.

На базе КПП "Гулистон" (Таджикистан) будет организована совместная рабочая комиссия ответственных должностных лиц из числа представителей местных органов государственной власти, сотрудников пограничный войск, органов безопасности и внутренних дел обоих государств по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей, указанных в протоколе.

Компетентным органам сторон поручено провести тщательное расследование вооруженных конфликтов, происшедших 14 и 17 сентября, установить причины их возникновения.

Киргизия Таджикистан Баткенская область ГКНБ Гулистон Согдийская область
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