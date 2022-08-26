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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России, который Брюссель ввел 21 июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении норвежского МИД, распространенном в пятницу.

"Мы вновь действуем согласованно с ЕС по применению санкций против России, чтобы сохранить давление на российское руководство и представителей российской элиты", - заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

Санкции, к которым присоединилась Норвегия, еще сильнее сокращают возможности для ведения коммерческой деятельности с Россией. Кроме того, ограничения вводились против еще более 50 физических лиц, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина и главы "Ростеха" Сергея Чемезова и 10 юридических лиц, в том числе против Сбербанка России.

Также седьмой пакет санкций предусматривает запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота.

Всего список санкций, действующих со стороны Норвегии против России, включает более 1,2 тыс. физических и более 100 юридических лиц.

Норвегия ЕС РФ
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