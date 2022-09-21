Путин заявил, что РФ поддержит решение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия сделает все для обеспечения безопасности на референдумах в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях, и поддержит решение, которое примут жители этих территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю", - сказал Путин в своем видеообращении в среду.

"И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", - отметил он.

20 сентября на экстренном заседании Народного совета Донецкой народной республики был принят законопроект, согласно которому с 23 по 27 сентября пройдет референдум о вхождении ДНР в состав России в качестве субъекта Федерации.

Спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в этот же период на территории ЛНР референдума о вхождении региона в состав РФ.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо также подписал указ о проведении 23-27 сентября референдума по вопросу о вхождении региона в состав РФ.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий со своей стороны также сказал, что в эти же даты пройдет референдум по вопросу территориальной принадлежности региона.