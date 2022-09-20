Сформулирован вопрос для референдума в Запорожской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На подконтрольной России территории Запорожской области на референдум 23-27 сентября будет вынесен на голосование один вопрос, следует из указа главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого.

"Вынести на референдум следующий вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образовании Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" - говорится в документе, выложенном в телеграм-канале Балицкого.

Как следует из указа, 23 сентября референдум будет проводиться в помещениях для голосования, а до 27 сентября - на придомовых территориях и в населенных пунктах, где нет спецпомещений.

Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о вхождении регионов в состав России на 23-27 сентября.

Избирком для подготовки такого голосования в Запорожской области сформировали еще в июле. Подготовка к референдуму началась в августе.