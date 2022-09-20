Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Сформулирован вопрос для референдума в Запорожской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На подконтрольной России территории Запорожской области на референдум 23-27 сентября будет вынесен на голосование один вопрос, следует из указа главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого.

В РоссииМоскалькова предложила устроить в пунктах размещения беженцев участки для референдумаЧитать подробнее

"Вынести на референдум следующий вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образовании Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" - говорится в документе, выложенном в телеграм-канале Балицкого.

Как следует из указа, 23 сентября референдум будет проводиться в помещениях для голосования, а до 27 сентября - на придомовых территориях и в населенных пунктах, где нет спецпомещений.

Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о вхождении регионов в состав России на 23-27 сентября.

Избирком для подготовки такого голосования в Запорожской области сформировали еще в июле. Подготовка к референдуму началась в августе.

Запорожская область Евгений Балицкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предложил Минюсту подготовить генеральную схему размещения тюрем и колоний

Путин предложил Минюсту подготовить генеральную схему размещения тюрем и колоний

Москалькова предложила устроить в пунктах размещения беженцев участки для референдума

В РФ откроют избирательные участки в рамках референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Лавров отправляется в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

Бюджет РФ на 2023-2025 годы планируется с дефицитом 2%, 1,4% и 0,7% ВВП

Херсонская ВГА проведет референдум о вхождении в Россию одновременно с ЛДНР

Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, после этого наметился отскок

Лавров положительно оценил инициативы о референдумах в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье

Лавров положительно оценил инициативы о референдумах в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье

В Совфеде опровергли утверждения о принятии в РФ закона о мобилизации

Президентом Российской академии наук избран Геннадий Красников

Президентом Российской академии наук избран Геннадий Красников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });