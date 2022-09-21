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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Путин предостерег страны мира от шантажа РФ ядерным оружием

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предупредил тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров" может развернуться в их сторону.

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"Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что "роза ветров" может развернуться и в их сторону", - сказал Путин в ходе телеобращения.

Президент отметил, что Запад использует ядерный шантаж, но "речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств-стран НАТО - о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия".

"Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО", - сказал Путин.

Президент РФ добавил: "И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".

Глава государства отметил, что россияне могут быть уверены в том, что территориальная целостность страны, независимость и свобода будут обеспечены. "Подчеркну это еще раз - всеми имеющимися у нас средствами", - сказал он.

Путин напомнил, что в исторической традиции России "останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству". "Мы и сейчас это сделаем, так и будет. Верю в вашу поддержку", - завершил этими словами свое обращение президент.

Владимир Путин
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