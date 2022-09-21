Лавров на встрече с президентом Швейцарии призвал Берн вернуться к политике нейтралитета

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Беседа главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Швейцариии, начальником Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассисом состоялась в среду в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает МИД РФ.

"С российской стороны констатирован отход Швейцарии от принципа нейтралитета, что нашло отражение в ее полном присоединении к антироссийским санкциям ЕС и проведении недружественной линии по отношению к нашей стране. К Берну обращен призыв в пользу возврата к политике нейтрального государства, снискавшей Конфедерации ранее признание на международной арене", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения ситуации на Украине в контексте российской специальной военной операции Лавров "изложил принципиальные подходы российской стороны". "Подчеркнут опасный характер линии киевского режима и западных стран на эскалацию и затягивание кризиса, срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию", - говорится в сообщении.

Рассмотрен ряд практических вопросов двусторонней и мировой повестки дня с учетом избрания Конфедерации в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2023-2024 гг., добавили в российском МИДе