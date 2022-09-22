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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Глава Запорожской ВГА ожидает присоединения к РФ в границах подконтрольной части региона

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Жители четырех из пяти районов Запорожской области примут участие в референдуме о вхождении региона в состав России, присоединение ожидается именно в этих границах, заявил "Интерфаксу" глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.

"В настоящий момент четыре из пяти районов Запорожской области освобождены и находятся под нашим контролем. Они примут участие в референдуме. Я уверен, именно в этих границах нас признает Российская Федерация", - сказал Балицкий.

По его словам, процесс голосования, в том числе, будет организован на линии соприкосновения. "Но при необходимости возможны ограничения, если мы будем видеть, что ситуация угрожает жизни как членов избирательной комиссии, так и граждан", - добавил Балицкий.

Референдумы о вхождении в состав РФ Запорожской области запланирован на 23-27 сентября. Участникам голосования предложат ответить на вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"

Запорожская область
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