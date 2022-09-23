Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

В ЛНР и Запорожской области стартовали референдумы о вхождении в состав РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Открылись избирательные участки для голосования на референдуме о вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации, сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии ЛНР.

"Сегодня в 08:00 по московскому времени по всей территории Луганской народной республики начали работать избирательные участки для голосования на референдуме "О вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта", - говорится в сообщении ЦИК ЛНР.

Там пояснили, что, исходя из мер безопасности, избирательные комиссии приступили к работе вне помещений участков. По данным ЦИК, с 23 по 26 сентября голосование будет осуществляться путем обхода сотрудниками избирательных комиссий придомовых территорий, общественных пространств и иных мест, пригодных для проведения голосования. 27 сентября жители ЛНР с 08:00 до 16:00 смогут проголосовать непосредственно на избирательных участках, количество которых превышает 460.

Кроме того, по данным ведомства, голосование на референдуме также организовано для жителей ЛНР, проживающих на территории Российской Федерации. Всего в РФ открыт 201 избирательный участок.

"Республика на 100% готова к проведению референдума. Исходя из того, что большинство жителей республики ждали этого момента долгие годы, мы прогнозируем высокую явку на голосовании", - резюмировали в ЦИК ЛНР.

Запорожская область

Голосование на референдуме о вхождении в состав РФ началось и в Запорожской области, на давний момент нарушений нет, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Все члены избирательных комиссий в полных составах в общем количестве более пяти тысяч человек приступили к своей работе и обеспечивают процесс голосования вне помещения для голосования. Кроме этого, началось голосование запорожцев, проживающих за пределами области - на участках, образованных в России, Луганской и Донецкой народных республиках и в Херсонской области", - сказала Катющенко журналистам в пятницу.

По ее словам, каких-либо инцидентов и нарушений на период начала работы не зафиксировано.

"Хотя попытки провокаций, безусловно, предпринимаются: например, специально запущена информация о том, что при обходе членами комиссий избирателей будут вручаться повестки в военкомат, что не соответствует действительности - это просто откровенная и неприкрытая ложь", - уточнила глава избиркома.

Приоритетом в работе избирательных комиссий Катющенко назвала вопросы защиты персональных данных, обеспечения тайны голосования и безопасности членов комиссий.

Референдум о вхождении в состав РФ проходит пять дней. С 23 по 26 сентября - вне спецпомещений, в том числе с подомовым обходом. 27 сентября откроются избирательные участки.

Голосование организовано в четырех из пяти районов Запорожской области - это те территории, которые находятся под контролем РФ. В списки избирателей включены около 500 тысяч человек.

Участникам голосования предложено ответить на один вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав РФ на правах субъекта РФ?"

ЛНР Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Что случилось этой ночью: пятница, 23 сентября

Погранслужба Казахстана отметила увеличение числа въезжающих из РФ

Посол США счел, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО уже в этом году

Венгрия не будет "гнаться" за новым пакетом санкций против РФ

Венгрия не будет "гнаться" за новым пакетом санкций против РФ

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

Азербайджан в 2022 году увеличит экспорт газа в Европу на 40%

Военная операция на Украине

Пушилин сообщил об освобождении Виктора Медведчука

Католиков в Северной Ирландии впервые стало больше, чем протестантов

Католиков в Северной Ирландии впервые стало больше, чем протестантов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });