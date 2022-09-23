В ЛНР и Запорожской области стартовали референдумы о вхождении в состав РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Открылись избирательные участки для голосования на референдуме о вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации, сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии ЛНР.

"Сегодня в 08:00 по московскому времени по всей территории Луганской народной республики начали работать избирательные участки для голосования на референдуме "О вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта", - говорится в сообщении ЦИК ЛНР.

Там пояснили, что, исходя из мер безопасности, избирательные комиссии приступили к работе вне помещений участков. По данным ЦИК, с 23 по 26 сентября голосование будет осуществляться путем обхода сотрудниками избирательных комиссий придомовых территорий, общественных пространств и иных мест, пригодных для проведения голосования. 27 сентября жители ЛНР с 08:00 до 16:00 смогут проголосовать непосредственно на избирательных участках, количество которых превышает 460.

Кроме того, по данным ведомства, голосование на референдуме также организовано для жителей ЛНР, проживающих на территории Российской Федерации. Всего в РФ открыт 201 избирательный участок.

"Республика на 100% готова к проведению референдума. Исходя из того, что большинство жителей республики ждали этого момента долгие годы, мы прогнозируем высокую явку на голосовании", - резюмировали в ЦИК ЛНР.

Запорожская область

Голосование на референдуме о вхождении в состав РФ началось и в Запорожской области, на давний момент нарушений нет, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Все члены избирательных комиссий в полных составах в общем количестве более пяти тысяч человек приступили к своей работе и обеспечивают процесс голосования вне помещения для голосования. Кроме этого, началось голосование запорожцев, проживающих за пределами области - на участках, образованных в России, Луганской и Донецкой народных республиках и в Херсонской области", - сказала Катющенко журналистам в пятницу.

По ее словам, каких-либо инцидентов и нарушений на период начала работы не зафиксировано.

"Хотя попытки провокаций, безусловно, предпринимаются: например, специально запущена информация о том, что при обходе членами комиссий избирателей будут вручаться повестки в военкомат, что не соответствует действительности - это просто откровенная и неприкрытая ложь", - уточнила глава избиркома.

Приоритетом в работе избирательных комиссий Катющенко назвала вопросы защиты персональных данных, обеспечения тайны голосования и безопасности членов комиссий.

Референдум о вхождении в состав РФ проходит пять дней. С 23 по 26 сентября - вне спецпомещений, в том числе с подомовым обходом. 27 сентября откроются избирательные участки.

Голосование организовано в четырех из пяти районов Запорожской области - это те территории, которые находятся под контролем РФ. В списки избирателей включены около 500 тысяч человек.

Участникам голосования предложено ответить на один вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав РФ на правах субъекта РФ?"