Власти Запорожской области планируют объявить результаты референдума 28 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Результаты референдума на территории Запорожской области о вхождении в состав России планируется объявить на следующий день после завершения голосования, сообщил "Интерфаксу" глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.

"Результаты будут объявлены буквально на следующий день после окончания референдума, потому что не так сложно посчитать "за" и "против". Думаю, мы объявим результаты в среду (28 сентября - ИФ)", - сказал Балицкий.

Участникам голосования предложат ответить на один вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"

Референдумы о вхождении в состав РФ пройдут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября.