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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Пушилин ждет усложнения обмена пленными с Украиной после референдума в Донбассе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - После проведения референдума в Донецкой народной республике о вхождении в состав РФ процесс обмена пленными между Россией и Украиной усложнится, считает глава ДНР Денис Пушилин.

"По моему глубокому убеждению, этот процесс будет усложнен. Именно поэтому мы торопились, именно поэтому мы не взирали ни на какие даты, именно поэтому мы сейчас выходили за какие-то рамки равных обменов и прочего. Потому что нам нужно было успеть вытащить как можно больше наших ребят, которые содержатся в украинском плену", - сказал Пушилин.

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По его словам, в российском плену содержится на порядок больше украинских солдат, что позволило отойти от формулы обмена "один на один".

"Здесь нужно руководствоваться существующей ситуацией и наличием соответствующего резерва по обмену. Здесь в такой парадигме мы и будем двигаться дальше. Не то, что мы будем менять в каких-то неравных пропорциях, я говорю про конкретно этот обмен", - сказал Пушилин.

"Но в дальнейшем, как только будет появляться возможность вытащить наших ребят, мы будем это делать", - добавил он.

Ранее в четверг Минобороны России сообщило о возвращении на родину 55 пленных военнослужащих армии РФ, Донецкой и Луганской народных республик. "Все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России", - заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Хроника 24 февраля – 22 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР Украина
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