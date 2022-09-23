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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

В Казахстан с начала года въехали 1,66 млн россиян, а выехало - 1,64 млн

Казахстанские чиновники отреагировали на "обеспокоенность по поводу увеличения иммиграции" россиян

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - По данным МВД Казахстана, в 2022 году в страну въехали 1,66 млн граждан России, выехали - 1,64 млн граждан России, о них у властях есть полная информация, за их пребыванием ведется четкий контроль, заявили в Комитете миграционной службы казахстанского МВД.

Это заявление комитет сделал "в связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Республику Казахстан". Ведомство заверило, что в стране "действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля" и что в законодательстве порядок пребывания иностранцев в стране четко регламентирован.

"Согласно статистике, в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граждан Российской Федерации въехало 1 660 000, а выехало 1 640 000. Их временное пребывание под учетом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания", - говорится в сообщении.

Органы внутренних дел следят за миграцией и за тем, чтобы иностранцы соблюдали правила пребывания в Казахстане, в частности, срок пребывания в стране.

"В ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тыс. нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тыс. - сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана. При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тыс., что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан РФ. Это демонстрирует их определенную дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания", - говорится в пресс-релизе.

За получившими разрешение на временное проживание в стране власти также следят, заверили в комитете. Такое разрешение выдается иностранцам на срок заключенного трудового договора, учебы, лечения, в этой ситуации миграционная служба знает адреса, где живут такие иностранцы, и знает собственников их жилья.

"Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств-участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы Казахстана", - напомнили в ведомстве.

Ранее 23 сентября погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана сообщила, что выросло количество граждан, въезжающих в страну из России.

Казахстан МВД Комитет нацбезопасности
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