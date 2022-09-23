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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В ЕС сообщили о затруднениях с дальнейшим расширением санкций против РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В ЕС заявили, что дальнейшее расширение санкционных списков в отношении граждан РФ связано с большим количеством сложностей.

"После того, как под санкции попали 1206 человек, дипломатам ЕС приходится все больше изощряться, выискивая россиян для занесения в санкционные списки", - написал близкий к ЕС информационный портал EU Observer.

По данным издания, запланированное расширение санкций затронет российских чиновников невысокого ранга, людей, имеющих отношение к проведению референдумов в Донбассе, а также депутатов местного уровня.

На встрече представителей Еврокомиссии с чиновниками из стран ЕС, которая начнется в пятницу, будет обсуждаться очередной пакет санкций в отношении России.

"Ожидается, что он будет содержать пункт об ограничении цены на российскую нефть, предусмотрит расширение списка лиц, в отношении которых будут действовать ограничительные меры, а также санкции против сектора информационных технологий и в сфере кибербезопасности", - сообщила со ссылкой на европейских чиновников The Financial Times.

В то же время европейские дипломаты указали, что дальнейшее ужесточение санкций создает трудности для самих стран ЕС. Кроме того, чиновники ЕС обращают внимание на то, что консенсуса по новым санкциям в отношении России будет достичь сложно, хотя бы из-за позиции Венгрии, напомнило издание.

ЕС
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