МИД Венгрии не будет "гнаться" за новым пакетом санкций против РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Будапешт не видит причин гнаться за новым пакетом антироссийских санкций.

"Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике. Для нас это четкая красная линия", - сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что венгерские власти не хотят заставлять венгров платить за конфликт на Украине, к которому они не причастны.

"Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам", - добавил министр.

Также он заявил, что встретится на следующей неделе в Вене с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, чтобы составить график строительства АЭС в Венгрии в рамках контракта с "Росатомом" до 2030 года.