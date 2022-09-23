Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Страны Европейского союза ускорили обсуждение планов по введению потолка цен на поставки нефти из России, стремясь достичь соглашения в ближайшие недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Процесс был ускорен после объявления мобилизации в России.

По сведениям собеседников агентства, введение максимальной цены на закупки российской нефти может войти в новый пакет санкций.

При этом нет гарантии, что усилия Еврокомиссии и ряда государств по ограничению цен на поставки российского топлива увенчаются успехом, отмечают источники. В частности, для введения санкций нужно единогласное одобрение всех стран-членов ЕС, и это может стать проблемой, поскольку "у европейских стран отличаются потребности в энергоносителях".

По словам источников Bloomberg, Евросоюзу предстоит согласовать важные детали, включая конкретный размер максимальной цены на нефть и то, как потолок цен будет сочетаться с объявленным ранее эмбарго на импорт российской нефти в ЕС и запретом на оказание услуг по транспортировке топлива.

Представители стран Евросоюза встретятся для обсуждения новых санкций в ближайшие выходные. В новый пакет санкций также могут войти дополнительные ограничительные меры в отношении физических лиц, а также торговли технологиями и товарами класса "люкс", сказали источники.

Европейские политики стремятся достичь предварительной договоренности относительно потолка цен на нефть до неформальной встречи лидеров ЕС, которая состоится в Праге 6 октября, указывают собеседники Bloomberg.

Днем ранее стало известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает включить в новый пакет санкций против России дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию. Также сообщалось, что главы МИД стран ЕС обсуждали "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке новые ограничительные меры против России, которые планируется применить как можно скорее.

Введение потолка цен на российскую нефть, но не запрещать ее продажу на рынке летом предложили США. Они считают, что такая схема позволит избежать ситуации, когда российская нефть перестанет поступать на рынок, возникнет дефицит и нефть значительно подорожает. Ограничение цены российской нефти сократит доходы России от ее продаж, но снизит риски возникновения дефицита предложения на рынке, полагают в Вашингтоне.

Financial Times недавно сообщала, что министры финансов стран G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ, который, предположительно, начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов. Позднее страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но отказались создавать преграды покупке другими странами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок".

В Москве заявили, что не будут продавать нефть по невыгодным ценам.