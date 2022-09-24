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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Что случилось этой ночью: суббота, 24 сентября

Первый день голосования на референдуме по вхождению в состав РФ, ситуация с запасами нефти в США, публикация Минцифры РФ списка специальностей для отсрочки от мобилизации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Херсонщине, в Запорожье и ЛДНР завершился первый день голосования на референдуме. Явка избирателей в ЛНР составила 21,97%, в ДНР - 23,64%, на подконтрольной РФ территории Запорожской области - 20,52%, в Херсонской области - 15,31%.

- США лишились нефтяной подушки безопасности. Объем нефти в стратегическом резерве на неделе, завершившейся 16 сентября, составил 427 млн баррелей нефти. Это минимальный уровень с 1984 года.

- Минцифры РФ до 26 сентября опубликует список специальностей для отсрочки от мобилизации. Форма подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки, будет проработана совместно с Минобороны РФ.

- Блинкен предупредил главу МИД КНР о последствиях при поддержке Китаем действий РФ на Украине. Госсекретарь США также заявил, что "сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе важно для региональной и глобальной безопасности и благополучия".

- Пять стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций. Польша, Ирландия и страны Балтии дополнительно высказались за запрет на сжиженный нефтяной газ из России и на сотрудничество с ней в области ядерной энергетики.

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