Жители ЛДНР, Херсонщины и Запорожья голосуют на референдуме по вхождению в состав РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсоне и Запорожье началось голосование на референдуме по вхождению в состав России.

ЛНР

Как сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии ЛНР, избирательные участки открылись на всей территории республики в 8:00 по Москве.

"Сегодня в 08:00 по московскому времени по всей территории Луганской народной республики начали работать избирательные участки для голосования на референдуме "О вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта", - говорится в сообщении ЦИК ЛНР.

Там пояснили, что, исходя из мер безопасности, избирательные комиссии приступили к работе вне помещений участков. По данным ЦИК, с 23 по 26 сентября, голосование будет осуществляться путем обхода сотрудниками избирательных комиссий придомовых территорий, общественных пространств и иных мест, пригодных для проведения голосования. 27 сентября жители ЛНР с 08:00 до 16:00 смогут проголосовать непосредственно на избирательных участках, количество которых превышает 460.

Кроме того, по данным ведомства, голосование на референдуме также организовано для жителей ЛНР, проживающих на территории Российской Федерации. Всего в РФ открыт 201 избирательный участок.

ДНР

Одновременно с ЛНР голосование началось на территории ДНР. Ранее главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин договорились проводить его синхронно. Однако проголосовать на избирательных участках можно будет лишь в последний день. Первые три дня на территории республики будут работать выездные избирательные комиссии. Всего в ДНР открылись более 450 избирательных участков.

Херсонская область

Между тем, в избиркоме Херсонской области сообщили о первых очередях на избирательных участках.

"Все участковые избирательные комиссии приступили к работе. Ситуацию мы оцениваем как положительную. Все группы выехали и уже информируют нас о том, что на некоторых участках даже образовываются очереди", - сообщила журналистам председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.

В пятницу голосование будет проходить на придомовых территориях, а также возле различных учреждений и предприятий. С 23 по 26 сентября голосование будет проходить вне спецпомещений, 27 сентября откроются избирательные участки.

По данным избиркома, в списках избирателей - порядка 750 тысяч жителей Херсонской области. Голосование на референдуме будет также организовано в населенных пунктах Николаевской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ, эти села указом главы военно-гражданской администрации были административно присоединены к Херсонской области.

Запорожская область

Тем временем, голосование на референдуме о присоединении к РФ проходит и в Запорожской области, нарушений пока нет, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

"Все члены избирательных комиссий в полных составах в общем количестве более пяти тысяч человек приступили к своей работе и обеспечивают процесс голосования вне помещения для голосования. Кроме этого, началось голосование запорожцев, проживающих за пределами области - на участках, образованных в России, Луганской и Донецкой народных республиках и в Херсонской области", - сказала Катющенко.

По ее словам, каких-либо инцидентов и нарушений на период начала работы не зафиксировано.