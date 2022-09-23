Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Жители ЛДНР, Херсонщины и Запорожья голосуют на референдуме по вхождению в состав РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсоне и Запорожье началось голосование на референдуме по вхождению в состав России.

ЛНР

Как сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии ЛНР, избирательные участки открылись на всей территории республики в 8:00 по Москве.

"Сегодня в 08:00 по московскому времени по всей территории Луганской народной республики начали работать избирательные участки для голосования на референдуме "О вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта", - говорится в сообщении ЦИК ЛНР.

Там пояснили, что, исходя из мер безопасности, избирательные комиссии приступили к работе вне помещений участков. По данным ЦИК, с 23 по 26 сентября, голосование будет осуществляться путем обхода сотрудниками избирательных комиссий придомовых территорий, общественных пространств и иных мест, пригодных для проведения голосования. 27 сентября жители ЛНР с 08:00 до 16:00 смогут проголосовать непосредственно на избирательных участках, количество которых превышает 460.

Кроме того, по данным ведомства, голосование на референдуме также организовано для жителей ЛНР, проживающих на территории Российской Федерации. Всего в РФ открыт 201 избирательный участок.

ДНР

Одновременно с ЛНР голосование началось на территории ДНР. Ранее главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин договорились проводить его синхронно. Однако проголосовать на избирательных участках можно будет лишь в последний день. Первые три дня на территории республики будут работать выездные избирательные комиссии. Всего в ДНР открылись более 450 избирательных участков.

Херсонская область

Между тем, в избиркоме Херсонской области сообщили о первых очередях на избирательных участках.

"Все участковые избирательные комиссии приступили к работе. Ситуацию мы оцениваем как положительную. Все группы выехали и уже информируют нас о том, что на некоторых участках даже образовываются очереди", - сообщила журналистам председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.

В пятницу голосование будет проходить на придомовых территориях, а также возле различных учреждений и предприятий. С 23 по 26 сентября голосование будет проходить вне спецпомещений, 27 сентября откроются избирательные участки.

По данным избиркома, в списках избирателей - порядка 750 тысяч жителей Херсонской области. Голосование на референдуме будет также организовано в населенных пунктах Николаевской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ, эти села указом главы военно-гражданской администрации были административно присоединены к Херсонской области.

Запорожская область

Тем временем, голосование на референдуме о присоединении к РФ проходит и в Запорожской области, нарушений пока нет, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

"Все члены избирательных комиссий в полных составах в общем количестве более пяти тысяч человек приступили к своей работе и обеспечивают процесс голосования вне помещения для голосования. Кроме этого, началось голосование запорожцев, проживающих за пределами области - на участках, образованных в России, Луганской и Донецкой народных республиках и в Херсонской области", - сказала Катющенко.

По ее словам, каких-либо инцидентов и нарушений на период начала работы не зафиксировано.

ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

МИД Казахстана прокомментировал рост миграции из России

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

В ЛНР и Запорожской области стартовали референдумы о вхождении в состав РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 23 сентября

Погранслужба Казахстана отметила увеличение числа въезжающих из РФ

Посол США счел, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО уже в этом году

Венгрия не будет "гнаться" за новым пакетом санкций против РФ

Венгрия не будет "гнаться" за новым пакетом санкций против РФ

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });