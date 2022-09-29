Финляндия может закрыть границу с Россией для туристов в ночь на пятницу

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии в четверг может принять решение о новом пограничном режиме с Россией, сообщают финские СМИ.

Портал телевещания Yle со ссылкой на газету Helsingin Sanomat сообщает, что новый режим будет напоминать правила, установленные во время вспышки заболеваемости COVID-19: попасть в страну можно будет только по особым обстоятельствам. По данным Helsingin Sanomat, запрет на въезд для туристов из РФ может быть введен в ночь на пятницу, 30 сентября.

Можно будет получить рабочую или студенческую визу, также визит в Финляндию будет разрешен для посещения близких родственников.

По данным Helsingin Sanomat, власти страны объявят о новой визовой политике на брифинге в 13:00.

Ранее в этом месяце власти Финляндии сообщили, что планируют запретить туристам из России въезд на свою территорию по шенгенским визам, выданным как Финляндией, так и другими странами ЕС.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. Финляндия в настоящее время остается единственной граничащей с Россией страной ЕС, через которую россияне могут въезжать в Европейский союз по туристическим визам.