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США в апреле выведут на орбиту спутник оптико-электронной разведки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в конце апреля собираются вывести на орбиту очередной тяжелый спутник оптико-электронной разведки типа KH-11 в рамках миссии NROL-82, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск в интересах Национального управления военно-космической разведки США будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Delta IV компании United Launch Alliance, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Ракета-носитель со спутником размером с автобус должна стартовать с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Она уже доставлена и установлена на стартовой площадке.

По имеющимся данным, на эллиптическую полярную орбиту будет выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном времени изображений с ультравысоким разрешением.

Теоретическая разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метра, диаметр - около 3 метров.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются пять тяжелых спутников типа KH-11. Последний был выведен на орбиту в январе прошлого года.

США

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