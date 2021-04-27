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США вывели на орбиту спутник оптико-электронной разведки

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту секретный спутник NROL-82 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Запуск был осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния. ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о спутнике засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту с перигеем 250 км и апогеем 1020 км выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером с автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в режиме реального времени изображений с ультравысоким разрешением.

Разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра – такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin как раз на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метров, диаметр – около 3 метров.

Теперь американская орбитальная группировка располагает шестью тяжелыми спутниками типа KH-11. Предыдущий аппарат был выведен на орбиту в январе 2019 года. По имеющимся данным, стоимость одного спутника составляет около $2 млрд.

США

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